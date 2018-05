ANTEPRIMA - Dalla Spagna e dall'Inghilterra: "Il Liverpool vuole soffiare Reina al Milan"

Il Liverpool vorrebbe provare a soffiare Pepe Reina al Milan per un clamoroso ritorno ad Anfield Road. Questa l'indiscrezione circolata nelle ultime ore sulla stampa estera, in particolare su Marca in Spagna e rilanciata da numerosi quotidiani inglesi tra cui l'Express.

Sarebbe il tecnico dei 'Reds' Jurgen Klopp a volere fortemente il portiere del Napoli, per assicurare alla sua squadra un estremo difensore di qualità da affiancare a Karius, in sostituzione del partente Mignolet.

In realtà il trasferimento di Reina in rossonero, però, appare praticamente fatto. Ma a questo punto non sono da escludere colpi di scena, soprattutto in caso di permanenza di Donnarumma sotto la Madunina.