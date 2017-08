Reina resta a Napoli: l'annuncio della moglie su Instagram

Pepe Reina resta a Napoli e non andrà al Paris Saint Germain. Il portiere spagnolo ha deciso di rimanere in azzurro, anche dopo aver visto le dimostrazioni d'affetto del San Paolo in occasione del match contro l'Atalanta.

A confermare la notizia è stata la moglie Yolanda Ruiz, con un post inequivocabile su Instagram.