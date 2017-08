SKY - Solo due le condizioni perchè Reina possa lasciare Napoli

Perchè si verifichi la possibilità che Pepe Reina lasci il Napoli per approdare al Psg dovranno verificarsi due condizioni di non facile realizzazzione.

A riferire queste novità sul futuro del portiere spagnolo è il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Il club partenopeo ha intenzione di tenere l'ex Liverpool e potrebbe vacillare dal suo proposito solamente in presenza di un'offerta 'monstre' dei parigini per il cartellino del 35enne estremo difensore e di un conseguente accordo con la Real Sociedad per l'argentino Geronimo Rulli.

Nel frattempo Reina dovrebbe regolarmente scendere in campo domenica sera in campionato contro l'Atalanta, mentre del suo futuro se ne tornerà a parlare da lunedì.