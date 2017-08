Pepe Reina parla di Italia-Spagna: "L'Italia è molto forte. Insigne un pericolo"

Ci si aspettava qualche considerazione su questi ultimi giorni di calcio mercato, alquanto tribolati, tra l'ipotesi cessione al Paris Saint Germain, le lacrime durante il giro di campo, infine la decisione di restare a Napoli senza sicurezze e con un contratto in scadenza. Invece Pepe Reina, portiere del Napoli e della Nazionale spagnola, ai microfoni di Sky Sport ha parlato solo della sfida in avvicinamento tra Italia e Spagna, in programma sabato a Madrid: una gara decisiva per le qualificazioni al Mondiale in Russia del 2018.

"L'Italia è una squadra molto forte e competitiva", ha detto Reina. "Per noi sarà dura, potrebbe starci bene il pareggio ma vogliamo vincere. Loro sanno giocare con diversi sistemi e abbiamo avuto diversi problemi quando hanno scelto di utilizzare la difesa a tre". Chiosa sul suo compagno di squadra e futuro avversario in campo a Madrid, Lorenzo Insigne: "Lo conosco bene, è un pericolo per qualsiasi avversario e lo sarà anche per noi".