Reina: "Mai avuto rapporti con la camorra, amerò per sempre Napoli. Milan top club"

Pepe Reina è ai saluti, a Giugno si trasferirà al Milan. Il portiere spagnolo ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Amerò per sempre Napoli. Volevo regalare lo Scudetto. Sono stati quattro anni meravigliosi. Vado al Milan ora e sarà un'altra esperienza straordinaria con uno dei club più importanti del mondo".

Sulle vicenda di cronaca che l'hanno investito in relazione alla festa per l'addio alla maglia azzurra e al successivo deferimento, il portiere ha dichiarato al Mattino: "Non mi ritengo coinvolto nell'ambiente di cui si parla sui giornali. Persino i miei genitori in Spagna vedono titoli e notizie che mi associano alla camorra. Non ho mai avuto rapporti con i clan o con persone in odore di camorra".