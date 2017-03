Sospiro di sollievo in casa Napoli: per Reina è affaticamento muscolare

Sospiro di sollievo in casa Napoli. Per Pepe Reina, che questa mattina ha saltato l'allenamento con la nazionale spagnola per accertamenti in clinica a Madrid, non dovrebbe essere nulla di grave.

Per il portiere azzurro, secondo quanto riferisce Goal.com, si tratterebbe solamente di un affaticamento muscolare al polpaccio e le sue condizioni saranno rivalutate nella giornata di mercoledì, dopo qualche giorno di riposo.

In ogni caso il timore di perdere l'estremo difensore iberico per le sfide con la Juventus, dovrebbe essere svanito.