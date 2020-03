Pepe Reina: "Ho avuto il Coronavirus. E' come essere travolti da un camion"

Pepe Reina, ex e indimenticato portiere del Napoli, ha rivelato di essere stato colpito dal Coronavirus. Lo spagnolo, ora in forza all'Aston Villa, in prestito dal Milan, ha raccontato alla radio Cadena Cope di averlo contratto proprio in Inghilterra: " È stata dura. È come se mi fosse passato addosso un camion. La scorsa settimana ho avuto tutti i sintomi del coronavirus, sono stati giorni difficili in cui ho preso ogni tipo di precauzione per non contagiare chi vive con me. Qui non si fanno i test e questo non può che essere un problema, ma adesso sto bene".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla delicata situazione in Italia e in Spagna dove i contagi sono molto elevati e si contano migliaia di vittime si è espresso così: "Sono momenti difficili e siamo tutti preoccupati. Quello che mi tocca di più è vedere persone che se ne vanno senza neanche la possibilità di essere salutate per l’ultima volta dalla propria famiglia. Dobbiamo rispettare tutte le norme di sicurezza che ci sono state date, solo così riusciremo a uscirne. Il calcio in questo momento è secondario, non mi importa sapere quando si tornerà in campo, quel che conta è la salute. Si tornerà a giocare quando ci saranno tutte le garanzie per farlo in sicurezza. Noi siamo privilegiati, per noi è facile l'isolamento. I veri eroi con i cojones sono coloro che vivono in 70 metri quadri con tre bambini".