"Me ne vado per colpa sua": Reina punta il dito contro De Laurentiis

Una festa d'addio con molti abbracci e sorrisi, quella di Pepe Reina. Il portierone spagnolo del Napoli, in procinto di passare al Milan, avrebbe però rivelato anche i motivi del mancato rinnovo del suo contratto. "Me ne vado per colpa sua", avrebbe detto Reina durante la festa d'addio: il riferimento è al presidente Aurelio De Laurentiis. Lo riporta Premium Sport. Parole che faranno discutere: già durante la scorsa estate tra le parti c'era distanza sul rinnovo (che poi non arrivò) e sullo spagnolo si fiondò il PSG, che aveva già concluso l'affare, arenatosi per la fermezza con cui Reina decise di restare a Napoli.