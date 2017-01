Vasco Regini sull'espulsione di Silvestre: "Con certe squadre e in certi campi va sempre così"

Al portale ufficiale della Sampdoria l'ex Napoli e ora blucerchiato Vasco Regini ha rilasciato delle dichiarazioni a proposito del contestato episodio dell'espulsione di Silvestre.

"L'espulsione ha sicuramente condizionato la partita – ha spiegato Regini – Fino a quel momento avevamo fatto un'ottima gara, mettendo in pratica le cose provate in settimana cioè aggredire il Napoli fin dalle loro prime battute. Ci siamo riusciti, abbiamo costruito un gol grazie al pressing".

DIRIGENTI DELLA SAMP: "PROVA TV E SQUALIFICA PER REINA"

"Poi – e qui la stoccata del blucerchiato – l'episodio dell'espulsione. Ci sono dei campi in Serie A dove lo stadio, il pubblico la piazza...purtroppo in Italia a squadre così, nel dubbio, l'episodio viene fischiato a favore. Ancora non ho rivisto le immagini, ma da quanto mi hanno detto l'espusione è un po' forzata".