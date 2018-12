Maglietta personalizzata per i consiglieri, Simeone ad ADL: "Gliela rimando indietro"

Il Calcio Napoli ha mandato a tutti i consiglieri comunali un pacco regalo con una maglia e un biglietto d'auguri per Natale. Non tutti hanno reagito allo stesso modo al regalo. Il consigliere Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti, ha ringraziato De Laurentiis ma ha aggiunto: "Apprezzo il regalo ma non lo accetto. Sapete tutti quanto io tenga alla maglia del Napoli. La mia è una posizione intransigente in merito ai canoni di affitto del San Paolo dovuti dalla Società al Comune di Napoli. Quando arriveranno quei soldi al Comune tornerò a vedere una partita al San Paolo. Per il momento, caro Presidente, glielo rimando indietro. Questo segnale è soprattutto per la mia Amministrazione Comunale".