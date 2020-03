Hysaj da record: quasi 200 in A senza mai segnare

Un grande professionista Elseid Hysaj. Quando durante questa stagione c'è stato bisogno di lui il terzino albanese si è sempre dimostrato pronto, nonostante sia partito all'ultimo posto nelle gerarchie di inizio anno, quando in panchina c'era Carlo Ancelotti. Ha un solo, piccolissimo, difetto: in zona gol è praticamente inesistente. Da quando è al Napoli, infatti, l'albanese non ha mai segnato. Ma anche nel non segnare Hysaj è bravissimo, il migliore.

Secondo una classifica redatta da 'Delinquenti nel pallone', infatti, Hysaj è primo tra i calciatori di serie A che hanno giocato più partite in serie A senza fare gol.

Elseid Hysaj: 183 partite

Nicola Murru: 147 partite

Davide Santon: 132 partite

Vasco Regini: 128 partite

Mirko Valdifiori: 108 partite

Bartosz Bereszynski: 87 partite

Davide Biraschi: 78 partite

Leonardo Spinazzola: 75 partite

Dodò: 74 partite

Hysaj però ha all'attivo due gol in carriera: uno nell'Empoli, anno 2013/14, serie B. L'altro è molto recente: settembre 2019, qualificazioni Euro 2020. Tra i marcatori dell'Albania nella gara contro l'Islanda (4-2) c'è anche lui.