Champions League, Zidane: "È uno dei migliori Napoli di sempre"

Cresce l'attesa per l'ottavo di finale di andata della Champions League tra Real Madrid e Napoli, in programma domani al Bernabeu.

Riportiamo alcuni passaggi in conferenza stampa dell'allenatore degli spagnoli, Zidane.

MARADONA - "Sappiamo che la partita di domani è difficile. Benzema sta bene, lo vedo bene, è concentrato e carico. Con tutto il rispetto per Maradona, che ammiravo quando avevo 14 anni e che per me è uno dei migliori del Napoli temo di più quelli che vanno in campo e che giocheranno domani. Sappiamo tutti cosa ha fatto Maradona per il calcio ma per fortuna non giocherà domani".

SARRI - "Maurizio Sarri sta facendo bene, il Napoli produce un bel gioco, lo vedono tutti. In Italia ci sono tanti giocatori giovani molto bravi, come ce ne sono in Spagna".

JUVENTUS - "Quando sono arrivato in Italia sono maturato come un giocatore. La Juve mi ha insegnato tantto, soprattutto a vincere, a dare tutto fino all'ultimo minuto",

LE IMMAGINI ANSA DELLA CONFERENZA STAMPA