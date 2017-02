Real Madrid-Napoli, ci siamo: al Bernabeu è 'la notte dei desideri'

“Vedo stelle che cadono, nella notte dei desideri”, cantava Jovanotti qualche anno fa. Già, e se a cadere fossero proprio le stelle del Real Madrid campione del Mondo e d’Europa, guidato dal Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo, in quella che per il Napoli ed i suoi tifosi è ‘la notte dei desideri’?

Il club partenopeo torna al Bernabeu 30 anni dopo, lì dove l’impresa non riuscì al fortissimo squadrone di Maradona, che questa sera spingerà idealmente la squadra dalla tribuna.

A dirigere l’orchestra azzurra sul terreno di gioco ci sarà, invece, ‘l’uomo con la tuta’ Maurizio Sarri, l’ex bancario partito dai campi polverosi delle serie dilettanti e giunto nel tempio di calcio con tanto sudore a 58 anni. L’esperienza degli spagnoli Reina, Albiol e Callejon, il cuore di capitan Hamsik, la spontaneità dello scugnizzo Insigne, il genio e l’imprevedibilità del folletto belga Mertens, la freschezza e la sfacciataggine dei giovani Zielinksi e Diawara, e lo strapotere fisico di Koulibaly, Hysaj e Ghoulam, proveranno a fare il resto.

"FACCIA TOSTA E NIENTE TIMORI" - "A livello di personalità abbiamo ancora qualcosa da dimostrare: perciò non accetterò una prestazione timorosa. Servirà faccia tosta. Dovremo avere la follia di giocare il nostro calcio e non snaturarci. Dobbiamo attaccare". Così Maurizio Sarri ha presentato nella conferenza stampa di vigilia il match contro gli spagnoli.

"GLI ESAMI NON FINISCONO MAI" - "La sfida con il Real come un esame da superare? Gli esami non finiscono mai, non mi preoccupo di doverli passare ancora: ben vengano per i miei prossimi 40 anni", ha dichiarato il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Premium Sport. Su Maradona poi ha aggiunto: "Credo che diventerà presto l'ambasciatore del Napoli all’estero. Ha tutto l'interesse che il Napoli possa combattere ad armi pari con il Real e porterà nello spogliatoio quel sentimento per giocarcela fino alla fine".

MARADONA - Nello stesso albergo della squadra c'è anche il 'Pibe de Oro', che assisterà dal vivo al match del Bernabeu. "Spero avrà qualche minuto libero per dire due parole ai ragazzi. Quando una leggenda ti parla e dice che crede in te, per i calciatori è benzina", ha dichiarato Sarri in conferenza stampa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-3): Navas, Carvajal, Ramos, Pepe, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; Vazquez, Benzema, Ronaldo. All. Zidane

NAPOLI (4-3-3): Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

ARBITRO: Skomina (Slovenia).