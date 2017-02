Real Madrid-Napoli, parla il papà di Reina: "Al Bernabeu senza timore"

"Non posso perdermi questa partita. Il Napoli deve andare in campo senza alcun complesso. Con la velocità e la qualità, la squadra di Sarri può far risultato ovunque. Devono credere in loro stessi e nella possibilità di vincere. Non c'è alcuna ragione per avere timore". Così Miguel Reina, padre del portiere azzurro Pepe ed ex calciatore di Barcellona e Atletico Madrid, ha giocato in anticipo la sfida del Bernabeu tra Real Madrid e Napoli nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

"Se il Napoli perde - prosegue Miguel Reina - lo fa contro i campioni d'Europa e non succede niente. Ma se passano, dimostrano che sono dei fenomeni e la loro dimensione cambierà per sempre. Hanno i mezzi e le qualità e devono crederci perchè sono fortissimi, uno squadrone. Da questa partita mi aspetto il meglio: che il Napoli giochi, corra, soffra, lotti e si sacrifichi. Ma sempre credendo in se stesso, perchè può battere chiunque. Incluso il Real Madrid".