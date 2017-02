Real Madrid-Napoli, i convocati di Zidane: non c'è Bale

Sono 19 i convocati da Zinedine Zidane per Real Madrid-Napoli. Il tecnico francese, per l'attesissima sfida di Champions contro gli azzurri, non avrà a disposizione gli infortunati Bale e Danilo.

C'è, invece, Cristiano Ronaldo, che lunedì non si era allenato con il resto del gruppo per un problema al piede destro.

Questo l'elenco completo dei convocati: Navas, Casilla, Yáñez, Carvajal, Pepe, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Kroos, James Rodriguez, Casemiro, Kovacic, Modric, Isco, Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez, Morata.