Real-Napoli, Sarri: "Dovremo avere faccia tosta e giocare il nostro calcio"

"A livello di personalità abbiamo ancora qualcosa da dimostrare: perciò non accetterò una prestazione timorosa. Servirà faccia tosta. Dovremo avere la follia di giocare il nostro calcio e non snaturarci". Così Maurizio Sarri ha presentato in conferenza stampa il match dei match, Real Madrid-Napoli. Con il tecnico hanno parlato anche gli ex di turno Albiol e Callejon.

"Per me è gratificante essere arrivato qui dopo una lunga gavetta: è stato un percorso lungo e formativo", ha affermato l'allenatore azzurro, che fa un invito a Maradona: "Spero avrà qualche minuto libero per fare un discorso alla squadra. Quando una leggenda ti parla e dice che crede in te, è un'iniezione di fiducia importante".

"Sarà dura, ma abbiamo la possibilità di dimostrare il nostro valore, la nostra qualità. Loro sono fortissimi. Per fermarli servirà una grande partita di tutta la squadra", ha aggiunto Raul Albiol.

"Domani abbiamo l'occasione per dimostrare di essere una squadra di alto valore internazionale. È un match importante per tutti noi. Ci aspettano 180 minuti di alto livello. Daremo il massimo", le parole dell'altro ex 'blancos' Josè Maria Callejon.