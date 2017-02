Real Madrid-Napoli in diretta tv: come vedere la partita

Non ci sarà diretta tv in chiaro per Real Madrid-Napoli, l'attesissimo match di Champions League in programma mercoledì 15 febbraio alle ore 20,45.

Canale 5, infatti, trasmetterà martedì 14 febbraio un'altra partita degli Ottavi di finale, ma non gare di squadre italiane.

L'incontro tra gli azzurri di Sarri e i 'blancos' di Zidane sarà, invece, visibile in diretta per tutti gli abbonati a Mediaset Premium Sport.

ITALIANI ALL'ESTERO - Molte le possibilità di vedere la partita anche per tutti i tifosi del Napoli sparsi in Europa e nel resto del Mondo. Il match del Bernabeu sarà trasmesso, ad esempio, da beIN Sports in Spagna, da Canal + in Francia, da Rsi La 2 in Svizzera, da Sky Sport in Germania, da Sport Tv1 in Portogallo e da TV3 in Scandinavia.

DIRETTA RADIO E TESTUALE – Sarà possibile seguire Real Madrid-Napoli anche in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Italia o attraverso la diretta testuale di NapoliToday.