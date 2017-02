Real-Napoli sold out: i trucchi dei tifosi per accaparrarsi gli ultimi biglietti

Per Real Madrid-Napoli i biglietti del settore ospiti, che erano soltanto 4mila, sono andati letterealmente a ruba. In molti non si arrendono all'evidenza di non poter vedere la partita è insistono nel tentativo di procurarsene attraverso altri canali.

Secondo alcune stime, sono 10mila i tifosi del Napoli intenzionati a partire alla volta di Madrid. Alcuni si sono già accaparrati dei biglietti destinati in realtà ai tifosi del Real. È una scelta pericolosa: il club di Florentino Perez ha più volte avvertito che questi tifosi verranno respinti all'ingresso. Chiaramente, se riconosciuti come non appartenenti alla tifoseria delle merengues.

Sul sito della squadra di Madrid è ancora possibile acquistare ticket per la sfida, con prezzi che vanno da 65 euro ai 495. Naturalmente, si tratta di acquisti che non si possono finalizzare online con una carta di credito o debito italiana, proprio perché preclusi ai tifosi del Napoli. In molti, neanche a dirlo, hanno già bypassato l'ostacolo.