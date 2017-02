Champions League, il Real Madrid ha deciso: alloggerà nell'hotel palazzo Caracciolo

1 / 2

Il Real Madrid contrariamente alle attese non alloggerà sul lungomare in vista della sfida contro il Napoli negli ottavi di finale di ritorno di Champions League, in programma il 7 marzo, ma nella quarta Municipalità.

Il team spagnolo ha infatti deciso di alloggiare nell'Hotel palazzo Caracciolo di via San Giovanni a Carbonara.

