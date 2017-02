Real Madrid-Napoli 3-1: agli azzurri non riesce l'impresa

Non è riuscita al Napoli l'impresa tanto sognata al Bernabeu. Troppo forte il Real Madrid per gli azzurri, precipitati alla lunga in un vortice pericoloso. Il risultato finale di 3-1 rispecchia l'andamento della gara, lasciando comunque una fiammella accesa per le speranze partenopee in vista del ritorno, in programma il 7 marzo allo Stadio San Paolo.

Non è bastato lo splendido gol iniziale di Insigne, il migliore in campo insieme a Diawara. Le reti di Benzema, Kroos e Casemiro hanno punito le troppe disattenzioni in fase difensiva, con Koulibaly completamente nel pallone.

Letali si sono rivelati soprattutto i primi minuti della ripresa: l'uno-due madrileno ha demolito Hamsik e compagni, dopo aver chiuso a fatica in parità la prima frazione di gioco. Nel finale Mertens fallisce il gol del 3-2, su splendido invito di Callejon. A 8' dal termine spazio a Milik, nuovamente in campo dopo oltre 5 mesi.