Mundo Deportivo: "Real Madrid pensa a Sarri per il dopo Zidane"

È successo con Rafa Benitez, potrebbe ripetersi con Maurizio Sarri. Secondo il noto quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo, l'allenatore del Napoli pare sia nel mirino del Real Madrid.

I blancos, per quanto ancora in corsa Champions League (trofeo del quale sono peraltro detentori), stanno portando avanti una stagione decisamente al di sotto delle aspettative: quarto posto, 19 punti dal Barcellona capolista, l'avventura di Zinedine Zidane sulla panchina madrilena pare destinata a concludersi quasi certamente la prossima estate.

Il giornale spagnolo riprende una notizia lanciata dagli inglesi del The Sun secondo i quali il Real starebbe seguendo da vicino il tecnico toscano. Lo scenario si fa ancora più complesso però. A quanto pare neanche per il Real potrebbe essere semplicissimo mettere sotto contratto il tecnico azzurro: anche Chelsea e Psg sarebbero intenzionati ad ingaggiarlo, per sostituire rispettivamente Conte o Emery nel caso non riuscissero a completare le loro stagioni nel migliore dei modi.