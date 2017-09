Ravanelli: "Veder giocare il Napoli è una libidine"

"Il Napoli quando gioca bene è una libidine, ma deve migliorare in cattiveria: a volte deve capire che non bisogna specchiarsi ma badare al sodo. Chi ama il bel calcio non può non sostenere Sarri, al di là del tifo. E anche io lo sostengo, il suo gioco è meraviglioso". Così l'ex attaccante della Juventus e della Nazionale, Fabrizio Ravanelli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli degli azzurri.

"Napoli, Juve e Inter se la giocheranno fino alla fine. Gli azzurri hanno dimostrato di aver tanta voglia di riportare lo scudetto ai loro fantastici tifosi, sarà una grandissima lotta. La Juve, ovviamente, è favorita per i suoi successi degli ultimi anni, ma anche i nerazzurri con Spalletti possono inserirsi", ha concluso Ravanelli.