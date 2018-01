Raul Albiol e il ritorno dalle vacanze: "Ci hanno fatto bene. La città? Mio figlio in Spagna non vuole più tornarci"

Il difensore spagnolo in forza al Napoli, Raul Albiol, ha rilasciato un'interessante intervista all'emittente Tv Luna.

“Sono state delle vacanze utili per noi calciatori – ha spiegato il numero 33 azzurro – ma non per il mister, lui vorrebbe allenare sempre. Ma con la testa già siamo proiettati verso la prossima partita". Il Napoli, domenica prossima alle 12.30, sarà impegnato nella difficile trasferta di Bergamo sul campo della bestia nera Atalanta.

"È stato importante stare con i miei figli e mia moglie – prosegue il campione del mondo – La famiglia è importante. Loro mi sono vicini nei momenti belli e brutti. Il mio rapporto con Napoli? Questa è una città fantastica, ti dà un affetto smisurato, ed è molto importante per noi calciatori".

"Per capire Napoli ci devi abitare – conclude Albiol – Mio figlio in Spagna non vuole più tornarci, tifa Napoli. Qui si trovano molto bene”.