Tifosi del Napoli rapinati prima della partita col Bologna

Sarebbero stati fermati e minacciati con un coltello da due persone prima della partita con il Bologna. È quanto hanno denunciato due tifosi del Napoli alla polizia dopo il match del Dall'Ara di sabato scorso. I due tifosi partenopei stavano raggiungendo lo stadio passando per via Irma Bandiera. Lì gli si sono parati davanti due uomini con addosso una sciarpa del Bologna e un giubbino rossoblu. I tifosi napoletani non avevano nessun segno distintivo della loro squadra ma nonostante questo hanno trovato l'opposizione dei due che li hanno bloccati.

Subito dopo hanno tirato fuori un coltello con cui gli hanno intimato di dargli lo zaino. All'interno degli effetti personali ed una sciarpa del Napoli. Uno dei due napoletani sarebbe anche stato colpito con una coltellata alla gamba che fortunatamente ha tagliato solo il pantalone senza provocare ferite. Nonostante il brutto episodio i due giovani hanno comunque seguito l'incontro e successivamente hanno denunciato tutto alle autorità. Nella stessa strada dove sarebbe avvenuta la rapina si sono verificati degli scontri tra le forze dell'ordine e i tifosi bolognesi dopo la partita finita 7 a 1 per il Napoli.