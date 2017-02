Raiola contro Sarri: "El Kaddouri via da Napoli per colpa sua"

"El Kaddouri all’Empoli? Purtroppo non siamo riusciti a metterci d’accordo col Napoli e il ragazzo stava andando in scadenza. Poi, i rapporti tra Empoli e Napoli sono tali che esiste una via privilegiata, ci hanno convinto perché il progetto dell’Empoli è interessante. El Kaddouri a Napoli ha giocato poco non per colpa della sua poca qualità, ma per colpa di Sarri. Finora sono stato zitto, ma è un colpevole c’è ed è Sarri, che non ha avuto un ruolo da signore. Mi piacciono gli allenatori che parlano chiaro con i giocatori e lui non è mai stato chiaro. Se si dice che un calciatore è forte, non si può non farlo giocare e non metterlo nella lista Champions. Ci sono stati vari episodi, il rapporto tra El Kaddouri e Sarri si era rotto e non si poteva andare avanti". Così Mino Raiola, agente di Omar El Kaddouri, ha parlato dell'addio del suo assistito al Napoli nel corso di una lunga intervista a Radio Crc.

"Normale giocare poco avendo Callejon? Nella vita bisogna essere chiari, anche perché poi si può accettare o meno, ma non si può dire ad un calciatore che è forte e poi non farlo giocare, è un controsenso - ha aggiunto Raiola - . Siamo contenti di esserci liberati non del Napoli, ma di Sarri. Varie volte abbiamo trovato l’intesa per il rinnovo di contratto con gli azzurri, ma Omar è stato uomo, ha rinunciato ai soldi pur di giocare. Ad Empoli invece va a giocare e vuole dimostrare il suo valore, poi vedremo cosa accadrà. Anche a Napoli ha dimostrato il suo valore, ma forse Sarri non ci ha mai creduto. Non voglio fare processi, ma la gestione di Sarri non mi è piaciuta, la società lo sa, ma dico anche che è un suo diritto gestire la rosa come crede".