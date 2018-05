"Me ne vado dopo 5 anni bellissimi": l'addio di Rafael al Napoli

Addio al Napoli per Rafael, che quest'anno ha ricoperto il ruolo di terzo portiere dietro Reina e Sepe.

L'annuncio del brasiliano è stato dato ai microfoni di Radio Kiss Kiss."Vado via, ma porterò per sempre Napoli nel cuore. Ho vissuto 5 anni meravigliosi in questa città. Ho conosciuto grandi allenatori e tifosi davvero eccezionali. Avrò sempre dentro la finale di Doha, fu una notte indimenticabile. Avrei voluto lasciare vincendo lo scudetto, ma sono certo che questo gruppo riuscirà a vincerlo".