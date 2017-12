Quote Scudetto, il Napoli non è più la squadra favorita

Il Napoli non è più la favorita nelle quote scudetto secondo Snai. Dopo la vittoria di venerdì scorso al San Paolo, infatti, si è registrato il sorpasso 'in lavagna' della Juventus ai danni degli azzurri.

La squadra di Allegri è ora la candidata numero uno al titolo secondo i 'bookies' a quota 2,20, seguita da Hamsik e compagni a 2,40. Terza piazza per l'Inter di Spalletti (6,50), che precede la Roma a 9.