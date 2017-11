Quote scudetto: Napoli ancora favorito dagli scommettitori, segue la Juve

Un'analisi delle quote che i bookmakers stabiliscono per le aspiranti alla vittoria del campionato di Serie A, è uno dei dati più interessanti per vagliare lo stato di forma delle protagoniste del campionato.

Il Napoli prosegue la sua corsa da prima della classe vincendo anche a Udine, e rimettendo l'Inter a -2 dopo il momentaneo sorpasso dovuto all'anticipo di sabato col Cagliari. Gli azzurri – come riporta Agipronews – restano stabili a 1.90.

La squadra di Sarri è agli occhi di tutti la favorita. Dietro per i quotisti di 888sport.it però non c'è la seconda della classe, i nerazzurri di Spalletti, bensì la Juventus quotata a 2.50.

L'Inter reduce dalla vittoria a Cagliari ha però sopravanzato la Roma (1-1 sul campo del Genoa), 10 contro 14. Precipita la Lazio dopo il pareggio con la Fiorentina: ora è quotata a 61.