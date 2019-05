Serie A 2019-2020, le quote scudetto: Napoli dietro la Juve

Come scontato, la Juve resta la favorita numero uno per aggiudicarsi anche la Serie A 2019-2020 secondo i 'bookmakers'.

Nell'antepost Snai per il prossimo campionato, infatti, una nuova vittoria dello scudetto dei bianconeri è quotata 1,40. Segue il Napoli di Carlo Ancelotti, a quota 6,50, davanti all'Inter (7,50).

Più bassa, invece, la quota per una vittoria degli azzurri in Coppa Italia (4,50), mentre gli azzurri trionfatori in Champions League vengono pagati 50 volte la posta.

Un 'triplete' del club partenopeo nella stagione 2019-2020, poi, è quotato 1500.

