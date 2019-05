In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Marcel Vulpis, Direttore Sporteconomy: "Esistono dei valori di mercato in base al settore di cui parliamo. Ai 900 milioni offerti non so se crederci, bisognerebbe considerare moltissimi parametri: trovo difficile che Commisso abbia potuto fare questa valutazione. Credo più che 900 milioni sia la cifra che De Laurentiis avrebbe voluto. Se fosse vero, chiamerei oggi De Laurentiis e gli direi di vendere subito. Per valutare una società bisogna partire dal fatturato, analizzare il valore del brand nei diversi anni. Quanto vale il Napoli? Tra i 450 e i 550 milioni. De Laurentiis è un imprenditore, sicuramente è diverso da Moratti: ma guardate la fine di quest'ultimo, non è il modello gestionale da prendere di riferimento".

