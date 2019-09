Quagliarella a Dazn: “Il Napoli è sempre stato il mio sogno”

Ancora una volta, Fabio Quagliarella ha espresso pubblicamente il suo amore per il Napoli. Lo ha fatto in un'intervista rilasciata a Diletta Leotta per Dazn. Nel podcast “Linea Diletta”, l'attaccante stabiese ha raccontato il suo sogno di giocare per il Napoli. “Da bambino ho fatto tanti provini. Poi quando ho giocato al San Paolo, l’ho fatto bene. Sono andato in doppia cifra e abbiamo conquistato l’Europa League, quindi non avevo nulla da rimproverarmi. I problemi semmai venivano fuori dal campo”.

Il ritorno a Napoli

Poi Quagliarella ha spiegato che gli piacerebbe tornare a Napoli a giocare ma sa quali sono le intenzioni della società azzurra. “All’inizio dopo il trasferimento alla Juve, la gente ce l’aveva con me perché non sapeva la verità, Poi quando tutto è stato reso pubblico, la situazione si è risolta. Mi hanno dedicato uno striscione incredibile ed è stato come se fossi tornato a vestire la maglia del Napoli. Sarebbe bello giocare ancora in azzurro dal punto di vista romantico, ma la società sta facendo un percorso con giovani forti. Io ho la fortuna di essere amato e di essere il capitano della Sampdoria. Sono amato sia a Napoli che a Genova”.