Quagliarella su un possibile ritorno al Napoli: "Tutti sanno quanto amo quella maglia"

"Un mio possibile ritorno al Napoli? Tutti conoscono l'amore che ho per quella maglia. Non so in futuro cosa può accadere. Ho 34 anni, non so per quanti anni ancora giocherà a calcio...". Così Fabio Quagliarella, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Premium Sport, ha parlato del suo futuro e di un possibile ritorno all'ombra del Vesuvio.

L'attaccante della Samp ha parlato anche del duello scudetto tra Napoli e Inter: "Da napoletano e da tifoso degli azzurri vedo meglio loro. Il Napoli in questo momento è davvero uno spettacolo".