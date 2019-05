CorSport: Quagliarella al Napoli, la Samp ha già preso un attaccante

Si chiama Sam Lammers, ha 22 anni e potrebbe essere presto un nuovo attaccante della Sampdoria. Il gioiellino in forza al Psv è vicino a vestire la maglia blucerchiata per la prossima stagione. A rivelarlo è il Corriere dello Sport che inserisce la trattativa con gli olandesi in quella che potrebbe riportare Fabio Quagliarella al Napoli. Il giovane attaccante potrebbe essere, infatti, il sostituto del capocannoniere della Serie A nel caso volesse far ritorno a “casa”.

Un'ipotesi che il quotidiano ritiene molto probabile dopo le dichiarazioni di De Laurentiis prima e di Ancelotti dopo la partita di ieri sera contro il Bologna. Se dovesse andare in porto, l'operazione potrebbe essere il preludio per la partenza dell'attaccante di Castellammare di Stabia che a Genova dovrebbe rimanere per un altro anno stando al suo contratto. Il Napoli è però fortemente intenzionato a provarci e sarà una lunga estate su questo fronte.