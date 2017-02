"Quagliarella mi ha confessato che vuole chiudere la carriera nel Napoli"

"Ho sempre conservato un buon rapporto con Fabio Quagliarella. In questi anni mi ha sempre ripetuto: 'Un giorno capirai perchè sono stato costretto a lasciare Napoli'. E ora questo momento è arrivato. Quest'estate l'ho incontrato a Capri e mi ha confessato che sogna di chiudere la carriera al Napoli. E a questo punto credo lo meriterebbe anche".

Così il giornalista Raffaele Auriemma, nel corso dell'ultima puntata di "Tiki Taka" in onda su Italia 1, ha rivelato alcune indiscrezioni su Fabio Quagliarella, che proprio in questi giorni ha rivelato i motivi per i quali fu costretto a lasciare Napoli.