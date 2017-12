Quagliarella, le splendide parole di ringraziamento per i tifosi del Napoli

Il 23 dicembre 2017 è stato un giorno speciale per Fabio Quagliarella. L'attaccante di Castellammare di Stabia, infatti, è tornato al San Paolo per la prima volta dopo aver rivelato i veri motivi che lo costrinsero a lasciare la maglia azzurra nell'estate del 2010.

I tifosi del Napoli hanno tributato al 34enne un affettuoso applauso all'uscita dal campo nel corso del secondo tempo del match di campionato di sabato scorso.

E così Quagliarella, attraverso la propria pagina Facebook ufficiale, ha voluto ringraziarli con uno splendido post: "Non era la prima volta, ma sapevamo tutti che in realtà lo era. Grazie di cuore: alla gente della mia terra che ha applaudito e alla gente della Sampdoria che ha sempre l’intelligenza di capire un’emozione. Non poteva essere una giornata normale e non lo è stata. La porterò sempre con me. La serenità non ha maglia: Buon Natale a chi vuole bene e io ve ne voglio sinceramente tanto".