Champions League, l'avvocato del Napoli: "La Stella Rossa rischia l'esclusione"

L'avvocato del Napoli Mattia Grassani ha commentato la presunta combine di Psg-Stella Rossa, finita 6-1, per la quale la UEFA ha aperto un'inchiesta. Un dirigente della squadra serba avrebbe puntato (si parla di 5 milioni di euro scommessi) sulla sconfitta con 5 reti di scarto della Stella Rossa. "I parigini rischiano poco", spiega Grassani al Mattino. "Forse quasi niente. I serbi invece rischiano l'impossibile. Se la Uefa appura certe verità, non immagino proprio come potrebbero cavarsela. Come minimo ci sarà l'esclusione dalla competizione, si deve valutare poi l'eventuale durata della punizione inflitta".