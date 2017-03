La "provocazione" di Cristiano Ronaldo ai tifosi partenopei: "Vamos"

Notte difficile per i giocatori del Real Madrid, con un capannello di tifosi azzurri che ha fatto le ore piccole all'esterno di Palazzo Caracciolo, dove si trova l'albergo scelto dai blancos per alloggiare in attesa del match di Champions di stasera.

In particolare, ai tifosi azzurri non è andata giù la "provocazione" – se così si può definire – di Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese, alla discesa dal bus che lo trasportava insieme ai suoi compagni di squadra, avrebbe urlato un "Vamos!" alla folla di partenopei che circondava il mezzo.

Un modo per dimostrare di non temere il clima infuocato della trasferta napoletana dei campioni del mondo.