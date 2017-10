Il ricordo dell'attaccante della Juve Stabia: "Quel provino all'Inter con Insigne"

Napoletano di Fuorigrotta, ex azzurro e ora bomber della Juve Stabia. Si tratta di Simone Simeri, che con Lorenzo Insigne ha condiviso molte importanti esperienze, dalla trafila nelle giovani del Napoli ad un provino con l'Inter.

"Con Lorenzo ci ho giocato sia nella Berretti che nella Primavera del Napoli. Il ricordo più bello è la vittoria dello scudetto con la Berretti. Erano venti anni che il Napoli non vinceva il titolo in quella categoria. Eravamo una squadra fortissima e con me giocava anche Armando Izzo", racconta Simeri nel corso di un'intervista a Metropolis.

L'attaccante della Juve Stabia, con Insigne, fu protagonista di un provino all'Inter, prossima avversaria degli azzurri in campionato: "Avevo dieci anni. Io e Lorenzo andammo a fare un provino con i nerazzurri. Lui fu scartato perché dissero che era troppo basso. Io fui preso, ma la mia famiglia non era d’accordo a trasferirsi a Milano. Fortunatamente, dopo pochi giorni, ricevetti la chiamata del Napoli ed entrai a far parte del settore giovanile azzurro".