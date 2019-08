Fiorentina-Napoli, Rizzoli: "Difficile prova tv per Mertens"

"La prova tv nei confronti di Mertens per simulazione? E' una domanda che va fatta al Giudice Sportivo. Io però credo che, per quanto un arbitro possa sbagliare, sia difficile dire che chi la guarderà di nuovo possa avere più capacità tecniche del Var. Anche il Var può sbagliare, ma dal punto di vista tecnico la vedo una cosa complicata". Così il designatore Nicola Rizzoli ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport, in onda su Radio Rai, commentando l'ipotesi di una sanzione per l'attaccante del Napoli per l'episodio avvenuto nel corso del match con la Fiorentina.

"C'è stato qualcosa che certamente non ha funzionato nella collaborazione tra arbitro e Var, questo va riconosciuto. Bisogna correggerlo e non ripeterlo. Massa e Valeri al Var verranno fermati? Io non metto alla gogna nessuno, non l'ho mai fatto e mai lo farò. Un allenatore seleziona i propri giocatori e fa giocare quelli più in forma e un giocatore che ha un infortunio deve recuperare nella maniera migliore", ha affermato Rizzoli.

"Ho parlato con Massa e Valeri e sono i primi ad essere rammaricati e dispiaciuti, perché quando si sbaglia una partita è dura. Sono errori di valutazione su un intervento che non devono capitare, ma analizzeremo e valuteremo insieme il motivo dell'errore", ha aggiunto il designatore.