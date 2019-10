Torino-Napoli, le probabili formazioni: Insigne torna titolare

Carlo Ancelotti dovrà fare i conti con molte assenze in difesa in occasione di Torino-Napoli. Il tecnico azzurro, oltre allo squalificato Koulibaly, non avrà a disposizione gli infortunati Maksimovic a Mario Rui.

Al fianco di Manolas dovrebbe esserci Luperto, mentre Ghoulam tornerà titolare sulla fascia mancina. A centrocampo Zielinski e Ruiz potrebbero giocarsi un posto accanto ad Allan, mentre sulla sinistra è pronto a tornare in campo dal primo minuto capitan Insigne.

In avanti Mertens sembra sicuro del posto, con al suo fianco Llorente favorito su Milik.

Nel Torino, assente Bremer per squalifica, Lyanco e Bonifazi si giocano un posto in difesa. In avanti l'ex di turno Verdi dovrebbe affiancare Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Mazzarri

NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Mertens, Llorente. All. Ancelotti

ARBITRO: Doveri di Roma.