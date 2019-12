Napoli-Parma, le probabili formazioni: azzurri con il 4-3-3

Ritorno al 4-3-3 per il 'nuovo' Napoli targato Rino Gattuso. Il tecnico calabrese sembra, infatti, pronto a rispolverare il modulo dell'epoca 'sarriana', con tridente a centrocampo e in attacco.

In mediana Allan potrebbe agire da perno centrale, con Fabian Ruiz e Zielinski ai lati. In avanti, invece, il tridente offensivo potrebbe essere formato da Callejon, Milik e Insigne, con Mertens e Lozano possibili esclusi eccellenti. Dubbi sulla fascia sinistra in difesa, dove Mario Rui e Hysaj si giocano una maglia.

Nel Parma assente Kucka per infortunio. Al centro dell'attacco dovrebbe agire Cornelius, con Kulusevski e Gervinho ai lati. Dubbi anche a centrocampo, dove il solo Hernani sembra sicuro del posto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.