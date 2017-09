Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Sarri pensa ad alcuni cambi

Maurizio Sarri pensa a qualche cambio nell'undici titolare in vista della trasferta di Bologna. Jorginho e Hysaj non sono al meglio, Hamsik ed Insigne hanno giocato tanto in questo inizio stagione e nei due match con le nazionali e dunque qualcuno di loro potrebbe rifiatare, anche in previsione della trasferta di Champions in Ucraina contro lo Shakhtar. In rampa di lancio Maggio, Diawara, Zielinski e Milik, con Mertens che in caso di panchina per Insigne, potrebbe essere dirottato sulla sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Mirante; Mbaye, De Maio, Maietta, Masina; Taider, Donsah; Verdi, Poli, Di Francesco; Destro. All. Donadoni

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Diawara, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Sarri.