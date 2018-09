Napoli, curve non per tutti: al San Paolo il settore popolare più caro del turno di Serie A

La polemica sul San Paolo non si arresta, con la querelle tra il Comune e la Ssc Napoli che tiene banco ormai da mesi ininterrottamente. Nelle ultime settimane, però, a venire alla ribalta c'è anche la questione 'caro biglietti', con i tifosi azzurri che protestano per i prezzi poco popolari applicati dal club partenopeo per le curve.

Come già accaduto in precedenza per il match con il Milan, infatti, anche per l'incontro con la Fiorentina, in programma sabato pomeriggio a Fuorigrotta, la società di Aurelio De Laurentiis ha deciso di mettere in vendita i tagliandi di Curva A e Curva B al costo di 35 euro.

Analizzando tutti i prezzi dei settori più popolari tra le squadre che giocano in casa nel quarto turno di Serie A, si può evincere che costa di più andare al San Paolo che altrove, almeno per gli adulti, visto che per gli Under 14 è in vigore la promozione con il biglietto a 2,50 euro.

Negli altri stadi, come ad esempio alla Sardegna Arena, assistere a Cagliari-Milan in curva costerà 30 euro. 25 euro sarà invece il prezzo da pagare per godersi dal vivo le giocate di Cristiano Ronaldo e Juventus-Sassuolo in Tribuna Nord 1 e 2° anello e Tribuna Laterale Nord 2° livello.

Sarà necessario sborsare 25 euro per vedere Inter-Parma nel Secondo anello blu (cuore del tifo nerazzurro), Roma-Chievo in Curva Nord (la Curva Sud è esaurita in abbonamento) ed Empoli-Lazio in Curva Nord.

20 euro, invece, è il costo per un biglietto di curva alla Dacia Arena per Udinese-Torino, mentre per assistere a Genoa-Bologna in Gradinata, Parterre e Tribuna inferiore i prezzi variano tra i 16 e i 26 euro.

Non saranno in vendita biglietti di curva per Frosinone-Sampdoria, in quanto esauriti in campagna abbonamenti, mentre per Spal-Atalanta la vendita dei tagliandi è ancora bloccata per questioni di agibilità.