Campionato 2019-2020, tutti i prezzi dei biglietti delle partite del Napoli

A margine della presentazione della Campagna Abbonamenti per la stagione 2019-2020, il Napoli ha svelato in anteprima anche i prezzi dei singoli biglietti per tutte le 19 partite di campionato.

I prezzi nel dettaglio partita per partita:

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!