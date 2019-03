Dimaro 2019, la presentazione del ritiro azzurro: le parole di Karnezis

Presenti alla Borsa Mediterranea del Turismo, inaugurata oggi alla Mostra d'Oltremare, Regione Trentino e Val di Sole hanno annunciato il ritorno per il nono anno consecutivo del Calcio Napoli a Dimaro Folgarida, ai piedi delle Dolomiti di Brenta, per il ritiro precampionato.

Come da contratto, rinnovato fino al 2022, gli azzurri resteranno in Val di Sole dal 6 al 26 luglio e tifosi e fan avranno moltissime occasioni per vedere i loro beniamini da vicino.

Porte aperte e ingresso gratuito infatti per gli allenamenti, che si terranno presso il centro sportivo comunale di Carciato, tutti i giorni, mattina e pomeriggio, ovviamente fatti salvi i riposi. Al termine, inoltre, sarà possibile ogni giorno incontrare gli azzurri per selfie ed autografi.

Ancora da definire il calendario delle consuete amichevoli e i momenti di incontro, compresa la presentazione ufficiale della squadra.

A festeggiare l'annuncio, con i rappresentanti della regione Trentino, Gigi Caffarelli, Gianluca Grava e un Orestīs Karnezīs - fresco papà per la seconda volta - particolarmente entusiasta e determinato.

Per l'occasione, brindisi di rito con bollicine rigorosamente del Trentino accompagnate da prelibatezze della Val di Sole, dai formaggi alla frutta