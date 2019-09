Delirio per Maradona al Gimnasia: el Pibe si commuove, i tifosi cantano i cori napoletani

Migliaia di tifosi si sono presentati allo stadio Zerillo di La Plata per la presentazione di Diego Armando Maradona, nuovo allenatore del Gimnasia La Plata. Per un semplice allenamento i tifosi hanno riempito lo stadio. Grande commozione tra i tifosi del 'Lobo' e soprattutto per el Pibe de Oro, che torna ad allenare in patria dopo la controversa esperienza sulla panchina della Seleccion e dopo un breve debutto quando era ancora giocatore, nel '95, al Racing de Avellaneda.

Per l'occasione i tifosi hanno rispolverato il coro dei tifosi del Napoli 'Ho visto Maradona', innescando un simpatico siparietto social tra gli account ufficiali delle due squadre, Gimnasia e Napoli. Dall'Argentina è partita la richiesta: "Scusate Napoli, prendiamo in prestito il coro". "Ve lo prestiamo con piacere", ha risposto il club azzurro, sorridendo. "Daremo la vita in campo", ha promesso Maradona ai tifosi. "Così possiamo salvarci".

I video sono tratti dall'account del Gimnasia La Plata.