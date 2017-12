Arriva in edicola l'undicesimo calendario del Calcio Napoli. Stamattina, il direttore dell'area marketing Alessandro Formisano, accompagnato da Faouzi Ghoulam Arek Milik, ha presentato alcune immagini in anteprima alla Stazione Marittima. Ambientazioni borboniche per l'edizione 2018, con i calciatori nei panni dei Re di Napoli.