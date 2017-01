Prandelli: "In Spagna considerano il Napoli la squadra più forte d'Europa!"

"In Spagna il Napoli fa paura. Quando nello spogliatoio del Valencia abbiamo visto le partite di Champions, i giocatori mi hanno detto: ‘Questa è la squadra più forte d’Europa!’. Il Real non ha ancora vinto contro gli azzurri". Così l'ex ct della Nazionale italiana Cesare Prandelli, nel corso di una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della sfida di Champions League tra Napoli e Real Madrid.

Prandelli ha lasciato da pochi giorni la guida del Valencia. Il tecnico italiano spiega le differenze tra il calcio 'nostrano' e quello spagnolo: "La base tecnica è altissima, non c’è gara. Organizzati, strutturati, lavorano sul possesso e scelgono sempre soluzioni e giocatori offensivi. In allenamento praticano un “torello” tattico che è un’evoluzione del nostro. Non speculano mai sul vantaggio, giocano fino al 90’ e anzi negli ultimi minuti succede di tutto e il pubblico se lo aspetta. Però tatticamente sono più monotoni".