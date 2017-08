Reina, il Napoli vuol resistere al Psg: due le alternative in caso di 'malaugurato' addio

La bomba che sta scuotendo nelle ultime ore il mercato del Napoli è quella dell'interesse del Psg per Pepe Reina. Il portiere spagnolo è ritenuto un elemento imprescindibile dal tecnico Maurizio Sarri, che mai vorrebbe privarsene.

Il club partenopeo sembra per questo intenzionato a far muro contro l'offensiva dei francesi, per tenere all'ombra del Vesuvio uno dei leader della sua compagine.

L'offerta dei parigini, che si aggirerebbe sui 7 milioni di euro bonus compresi (con due anni di contratto a 3,5 milioni netti per il calciatore), è sicuramente importante per un 35enne in scadenza fra 10 mesi, ma per il Napoli sarebbe davvero difficile privarsi di un calciatore fondamentale per lo scacchiere azzurro ad una settimana dalla chiusura del mercato.

Risulterebbe, infatti, quanto mai dispendioso e complicato per De Laurentiis e Giuntoli rimpiazzare l'ex Liverpool in pochi giorni. Inoltre il club partenopeo rischierebbe di essere preso per la gola nelle battute finali, con prezzi che salirebbero inevitabilmente alle stelle per un eventuale sostituto.

Due, comunque, sembrano essere le uniche alternative possibili nel caso in cui la situazione dovesse repentinamente cambiare e si dovesse consumare per davvero l'addio con l'estremo difensore iberico. Entrambe le piste portano in Italia: Mattia Perin del Genoa e Lukasz Skorupski della Roma.

Difficilissimo, invece, sarebbe arrivare a Leno del Bayer Leverkusen o a Rulli della Real Sociedad, già accostati al Napoli a lungo in estate.