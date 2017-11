CALCIOMERCATO NAPOLI - Tre i nomi in ballo per sostituire Ghoulam a gennaio

Saranno settimane frenetiche le prossime per Cristiano Giuntoli. Il ds del Napoli dovrà reperire in vista di gennaio un terzino sinistro sul mercato per colmare il vuoto lasciato da Faouzi Ghoulam, che resterà ai box a lungo.

Il mercato svincolati, a cui il club partenopeo non ha mai guardato volentieri, offre poche soluzioni e così sarà necessario aspettare la riapertura dei trasferimenti.

Tre i nomi papabili per la sostituzione dell'algerino: Alberto Moreno e gli italiani Mattia Darmian e Domenico Criscito.

ALBERTO MORENO - Lo spagnolo, 25 anni, è già stato accostato a lungo al Napoli durante il calciomercato estivo. L'ex Siviglia è stato utilizzato con il contagocce nella scorsa stagione, mentre più spazio sta trovando in questi primi mesi della nuova. Potrebbe comunque lasciare Anfield Road nei prossimi mesi.

MATTEO DARMIAN - Il 28enne italiano trova poco spazio al Manchester United, nonostante la stima di Mourinho. Il mondiale incombe ed in caso di qualificazione dell'Italia, per lui tornare a giocare con continuità da gennaio potrebbe essere una soluzione interessante.

DOMENICO CRISCITO - L'esperienza del terzino napoletano in Russia sembra essere ormai agli sgoccioli. Il contratto con lo Zenit scadrà a giugno e da parte del giocatore c'è tutta l'intenzione di tornare in Italia. Un rientro con sei mesi di anticipo, potrebbe regalargli anche qualche chance in chiave Mondiali.